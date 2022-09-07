لاقت سيدة أميركية مصرعها إثر تعرضها لهجوم من سمكة قرش بجزر الباهاما، أمس الثلاثاء.

وفوجئت أسرة السيدة الأمريكية ـ 52 ـ عامًا بتعرضها لهجوم قاتل من سمكة البحر، بالرغم من تواجدهم في منطقة لا تقربها أسماك القرش بشكل كبير في المعتاد.

جروح في الجزء العلوي

وقالت الشرطة: “تردد أن الأسرة كانت تسبح في المياه وتلك المنطقة معروفة بممارسة زوارها للغطس، كما ورد أن أفراد الأسرة شاهدوا سمكة قرش كبيرة تهاجم المرأة”.

وتابعت: “أفراد الأسرة وموظفو شركة السياحة أخرجوا الضحية من الماء وحاولوا إنعاشها، ثم نُقلت بعد ذلك إلى البر الرئيسي لجزيرة نيو بروفيدنس حيث أعلنت وفاتها، بعد إصابتها بجروح في الجزء العلوي من جسدها”.

وقد كانت المرأة بصحبة أسرتها على متن سفينة سياحية، يزورون جزيرة نيو بروفيدنس في اليوم الذي حجزوا به نزهة قصيرة.

وبعد الحادثة قامت الشركة السياحية بنقل الأسرة إلى غرين كاي، التي تبعد حوالي 800 متر شمال غربي جزيرة روز، وهو المكان الذي لقيت فيه امرأة أخرى حتفها في هجوم مشابه عام 2019.