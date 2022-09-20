أعلنت شركة سمو العقارية، توقيع اتفاقية مع الشركة الوطنية للإسكان، لتطوير أراضي المنطقة ١ / ب بمشروع ضاحية الفرسان ١ و 2 والمخصصة لشركة سمو العقارية من الشركة الوطنية للإسكان بمدينة الرياض لتطوير وبناء وحدات سكنية.، بمساحة أرض إجمالية تبلغ ٨٢٬٤٨٢٫٦٦ متراً مربعاً، بتكلفة تقديرية 403 مليون ريال.

تمويل المشروع

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن المشروع سيتم تمويله بشكل رئيسي اعتماداً على نظام البيع على الخارطة، وجزئيا على التمويل الذاتي.

وأضافت الشركة، أن التاريخ المتوقع للانتهاء من إنشاء المشروع سيكون 42 شهراً من تاريخ سريان الاتفاقية، ومن المتوقع أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة بعد صدور رخصة البيع على الخارطة وبدء البيع والتنفيذ.