أكد اللاعب سميحان النابت، نجم نادي التعاون، أن إلغاء الحكم البيروفي كيفن أورتيجا لهدف زميله الكاميروني تاوامبا، حفّز فريقه للفوز على النصر في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

" الأفضلية كانت لنا من الشوط الأول، ونحن قادرين على الفوز على أي فريق بالدوري" سميحان النابت – لاعب نادي #التعاون#التعاون_النصر#SSC pic.twitter.com/BGoA3Pp1zA — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 3, 2022

وقال النابت في تصريحات لـ قناة SSC: “الأفضلية كانت لنا من الشوط الأول، ونحن قادرين على الفوز على أي فريق بالدوري”.

نجم التعاون يكشف السر وراء الهدف القاتل في النصر:

وتابع: “الحكم ألغى هدف تاوامبا وهذا حفّزنا لمحاولة تسجيل هدف آخر في أصفر الرياض، وهو ما نجحنا فيه”.

وكانت المباراة بدأت بشكل هادئ بين الفريقين، دون وجود لأي فرصة خطيرة منهما.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وظلت الإثارة مستمرة بين الفريقين، حيث سجل الكاميروني لياندر تاوامبا هدفًا لـ سكري القصيم بالدقيقة الـ92، لكن الحكم البيروفي كيفن أورتيجا ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.

ولكن رفض سميحان النابت الاستسلام، ليُسجل هدف الفوز لـ التعاون بالدقيقة الـ112 من عمر المباراة، ليخطف سكري القصيم الـ3 نقاط بشكل مثير.