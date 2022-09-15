أعلن الخبير التقني عبدالله السبيعي أن شركة سناب شات أطلقت نسخة خاصة للويب لجميع المستخدمين حول العالم.
نسخة ويب لجميع المستخدمين
وقال السبيعي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “Snapchat سناب شات أطلقت نسخة الويب لجميع المستخدمين ويمكنك الدخول من متصفح Microsoft Edge أو Google Chrome على أجهزة الكمبيوتر، ولا يدعم الهواتف الذكية واللوحية”.
Snapchat أطلقت نسخة الويب لجميع المستخدمين ويمكنك الدخول من متصفح Microsoft Edge او Google Chrome على أجهزة الكمبيوتر ، ولا يدعم الهواتف الذكية واللوحية . https://t.co/7J6K2aCGxn
— عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp) September 15, 2022
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