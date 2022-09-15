أعلن الخبير التقني عبدالله السبيعي أن شركة سناب شات أطلقت نسخة خاصة للويب لجميع المستخدمين حول العالم.

نسخة ويب لجميع المستخدمين

وقال السبيعي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “Snapchat سناب شات أطلقت نسخة الويب لجميع المستخدمين ويمكنك الدخول من متصفح Microsoft Edge أو Google Chrome على أجهزة الكمبيوتر، ولا يدعم الهواتف الذكية واللوحية”.