صرحت وزيرة الطاقة السويسرية سيمونيتا سوماروغا بأن الحكومة أوصت المواطنين بالاستحمام الجماعي لتوفير الطاقة، في ظل الإقبال على فصل الشتاء، وذلك على خلفية تداعيات حرب الطاقة التي تستخدمها موسكو ضد تجاه أوروبا.

وبحسب وسائل إعلامية، فقد حذرت سيمونيتا أيضًا من نقص محتمل في الغاز الطبيعي في سويسرا خلال أشهر الشتاء المقبل.

ارتفاع حاد في فواتير الكهرباء والغاز

إلى ذلك تسعى الحكومات الأوروبية جاهدة لإيجاد سبل يمكن من خلالها دعم وحماية الأسر تحت تأثير الارتفاعات القياسية لأسعار الطاقة، حيث تواجه أوروبا ارتفاعًا حادًا في فواتير الكهرباء مدفوعًا بالارتفاع الهائل في أسعار الغاز.

وجدير بالذكر أن الأزمة الأوروبية مع الطاقة بدأت، حيث قررت روسيا خفض كمية الغاز التي ترسلها إلى أوروبا لترتفع الأسعار وسط مخاوف من أن موسكو ستزيد من خفض الإمدادات ردًا على العقوبات الغربية بسبب غزوها لأوكرانيا.

ووفق ما صرح به مراقبون فإن دول الإتحاد الأوروبي ملزمة بإيجاد بدائل لواردات الغاز الروسي، وأنه بات من الضروري زيادة المخزونات لقضاء فصل الشتاء دون أية صعوبات.