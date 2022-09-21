يقدم سيرك دو سوليه عرضًا مخصصاً لليوم الوطني السعودي الـ 92، في واحد من أضخم عروضه العالمية، حيث ينطلق في خيمة أُعدت للسيرك بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، تحت عنوان: “ثروة وطن”، على مدى 4 أيام متتالية من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري.

عروض سيرك دو سوليه

وينسج السيرك -الذي استمر العمل عليه لسبعة أشهر متتالية- نسيجًا فنيًا مدهشًا في عالم يتحول فيه المستحيل إلى ممكن، من خلال الألعاب البهلوانية التي تتحدى الجاذبية والعروض ليحكي قصة المملكة وتاريخها وشعبها وقيمها وأحلامها المستقبلية.

ويأخذ سيرك “دو سوليه” الزوار في رحلة غامرة وملهمة عبر المملكة، تمثل أكثر من 24 ساعة مجازية، مع سرد آسرٍ للقصص وعروضٍ تخطف الأنفاس، كما يسلط الضوء على جمال وروح وثقافة الشعب السعودي، كما يدل عنوان: (ثروة وطن) على الكنز الوطني والثروة الهائلة التي تمتلكها المملكة من تاريخ حضاري راسخ، وحاضر مزدهر بالتنمية، ومستقبل واعد زاخر بالفرص.