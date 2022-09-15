في واقعة غريبة، أقدم شاب مصري على طعن شاب شقيقه بالسكين بعد مشاجرة كلامية نشبت بينهما بمنطقة الهرم على ثمرة من فاكهة المانجو.

تفاصيل الواقعة

وفي تفاصيل الواقعة بحسب وسائل إعلام مصرية، فقد تلقى مأمور قسم الهرم بلاغًا من مستشفى الهرم بالجيزة، يفيد بوصول شاب في العقد الثاني من عمره مصاب بطعنة نافذة بالصدر نتيجة شجار مع شخص آخر.

وأسرعت القوات الأمنية بالانتقال من مباحث القسم إلى المستشفى، وبحسب المعاينة الأولية تبين إصابة الشاب بطعنة نافذة بالصدر نتيجة تسديد ضربة له بسكين.

وبحسب التحريات التي أجرتها المباحث كشفت أن شجارًا نشب بين المصاب وشقيقه لخلاف على آخر ثمرة مانجو متبقية في ثلاجة المنزل، حيث أراد الطرفان أن يتناولاها، فأخذها أحدهما ليقوم الآخر بطعنه بسكين المطبخ الموجود بصحن الفاكهة ولاذ بالفرار.

من ناحيتها، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحويله إلى النيابة العامة، حيث اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، في حين قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.