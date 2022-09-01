استطاع ماجد معافا، تحويل هوايته في طبخ اللحوم المدخنة إلى مشروع تجاري نجح فيه بمنطقة جازان.

شاب سعودي ينجح في تحويل هوايته في طبخ اللحوم المدخنة إلى مشروع تجاري بمنطقة #جازان

عبر:@3limohm pic.twitter.com/yuSWdsICBt — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 1, 2022

بداية فكرة المطعم

وقال معافا في تصريحات لقناة “العربية”، إنه من الأشخاص المحبين لـ اللحوم والمهتمين بكل القطع الخاصة بها، لافتًا إلى أن اللحوم المدخنة كانت دخيلة على المملكة، لذلك جرب عددًا من المطاعم بجدة والرياض ووجد أن جازان بحاجة إلى مطعم.

وأضاف “في البداية كان الأمر هواية حبيت طبخ اللحوم المدخنة وتدربت عليها عند العم خليل بجدة ثم اشتغلت عليها في المنزل كثيرًا”، لافتًا إلى أسرته وأقاربه وأصدقائه جربوا المنتج الذي كان يخرجه، مشيدين به ومطالبينه بفتح مطعم.

وأكد أنه عمل لمدة عام ونصف العام في تحضير اللحم المدخن وتقديمه من المنزل حتى تم افتتاح المطعم.

طريقة التحضير والطبخ

وحول طريقة طبخ اللحوم المدخنة، أكد أنها تعتمد على الحطب، مشيرًا إلى أن هناك أنواع كثيرة للحطب والتي تختلف من ناحية ما يريده الشخص بشأن تناول اللحم، كـ”حلاوة أم حموضة أو مكسرات”.

وأكد أنه يطبخ اللحوم على حطب الجوز الذي يعطي اللحم طعم المكسرات، لافتًا إلى أن اللحم البقري هو الذي يميل للشوي على هذا الحطب.

وعن طريقة التحضير، يتم تحضير اللحم ببهارات صحيحة فقط وهي (الملح والفلفل فقط) مع اختيار نوعية وجودة الحطب، موضحًا أن مدة نضوجها تصل إلى 18 ساعة في المدخنة وذلك على نار منخفضة.