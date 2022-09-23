تنطلق ثاني حلقات برنامج مسابقة “شاعر الراية” يوم السبت والذي يبث على الهواء مباشرة على شاشة قناة السعودية في تمام الساعة 11م، وأتاح البرنامج الفرصة للعموم بحضور الحلقات للمسرح في قاعة الملك سلمان بمدارس الرياض.

ويحل الأمير الشاعر سعود بن عبدالله ضيف الحلقة الثانية، مع دخول 6 متسابقين جدد للتنافس على بطاقة التأهل للمرحلة الثانية بالإضافة إلى الإعلان عن المتأهل الثاني بجانب مزيد الوسمي الذي تأهل في الحلقة الأولى التي شهدت إقبالًا ومتابعة واسعة.

مشاهدات مليونية

وحققت القناة السعودية مشاهدات مليونية على بثها المباشر ومنصات التواصل الاجتماعي وتناقل كبير لمقاطع الشعراء المشاركين في الحلقة الأولى، كما تصدّر وسم #شاعر_الراية التريند ولاقى مشاركات واسعة، وآراء إيجابية حول البرنامج.

وقال المشرف على إدارة البرامج والمحتوى في هيئة الإذاعة والتلفزيون إبراهيم الفرحان، إن شاعر الراية يشكل إضافة كبيرة للساحة الشعرية ويثريها بالشعراء، واكتشاف المواهب الجديدة في مجال الشعر، موضحًا أن هيئة الإذاعة والتلفزيون تحرص على اختيار برامج منوعة ذات محتوى محلي يلبي رغبات المجتمع السعودي والخليجي والعربي.

وبين الفرحان أن هيئة الإذاعة والتلفزيون أطلقت الدورة البرامجية الجديدة وفقًا لمتطلبات ورغبات مختلفة، تشمل عدة برامج منوعة ترفيهية، ثقافية، تاريخية، سياحية، توعوية، ومسابقات تهدف إلى الوصول لذائقة المشاهد بألوان متعددة، لتكون قنوات الهيئة الخيار الأفضل للمشاهدين.

نجاح البرنامج

وفي نهاية حديثه شكر الفرحان الداعم الكبير لهذا البرنامج الأستاذ محمد بن فهد الحارثي الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، الذي يتابع باهتمام كافة التفاصيل وتسهيل كل العقبات لإنجاح البرنامج.

وأكد الفرحان حرص الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون على اختيار البرامج ذات القيمة العالية للمشاهدين، والذي ظهر جليا على برامج عديدة ومنها برنامج شاعر الراية.

يذكر أن برنامج “شاعر الراية” يشارك به 30 شاعرًا، وبعدد عشر حلقات تعرض كل يوم سبت، ويقوم بتقديم البرنامج الشاعرة والإعلامية نهى نبيل، والشاعر سعيد بن مانع وتضم لجنة التحكيم نجوم الشعر كلا من الشاعر ناصر السبيعي والشاعر خالد المريخي والشاعر نايف صقر.