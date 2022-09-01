تعرض شاب أمريكي لتجربة أشبه بالكابوس، بعد أن هدم عن طريق الخطأ عشًا للنحل، حيث تعرض لعدد مهول من اللسعات قدَره الأطباء بنحو 20 ألف لسعة، ليس هذا فقط، بل في صراعه ذلك ابتلع نحو 30 حشرة منهم أيضًا.

وبحسب صحيفة The Sun، فقد تم نقل الشاب العشريني، أوستن بيلامي، إلى المستشفى بعد أن تعرض لهذا الهجوم المرعب من النحل الإفريقي الشرس.

وقالت والدة الشاب، شونا كارتر، إنه ابتلع 30 نحلة في أثناء الهجوم الذي جاء بعد أن قطع شرائح من عش النحل الأفريقي القاتل، ذلك بينما كان يهذب شجرة ليمون، دون أن يدري ما يختبئ في داخلها، وكانت جدته وعمه يقفان بجانب قاعدة الشجرة، ومع ذلك فلم يتمكنوا من مساعدته حيث تعرضوا أيضًا للهجوم.

وقالت جدته فيليس إدواردز لـ FOX19: عندما بدأ بهدم العش خرج النحل وبدأ في لدغه وحاول الهروب لكنه لم يستطع، وكان ينادينا بجواره قائلًا ساعدوني، ولكن لم يساعده أحد.

وتابعت: كنت سأحاول صعود السلم للوصول إلى أوستن، لكنني لم أستطع الوصول إليه لأنني كنت محاطًا بالنحل، مضيفة أنه كان من المستحيل الوصول إلى أوستن بسبب سرب النحل الذي حاوطه وبدأ في مهاجمته.

واستجاب المسعفون لحالة الطوارئ هذه، وتم نقله جوًا إلى المستشفى بسبب خطورة حالته، وقد قال أحدهم: بدا الأمر وكأنه كان يحمل بطانية سوداء على رأسه حتى رقبته وصولاً إلى ذراعيه.

وعن مدى إصابات أوستن، قال الأطباء إن النحل ظل بداخله وظلوا يستخرجوه منه على مدار يومين، وأشاروا إلى أنه مصاب كذلك بنتوءات حمراء تغطي جسده.

ولا يزال أوستن في غيبوبة وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي في المركز الطبي بجامعة سينسيناتي، ويصارع من أجل البقاء على قيد الحياة.