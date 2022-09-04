وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة على محافظة المجاردة بمنطقة عسير، جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها البلاد والعباد.

وأظهر الذي رصدته صحيفة “المواطن” عبر “تويتر”، هطول أمطار غزيرة على أحياء المجاردة بمنطقة عسير، وتفاعل معها الأهالي بالتقاط مقاطع الفيديو.

توقعات حالة الطقس:

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس- بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على عدد من المناطق.

وتشمل الحالة كلًّا من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك.