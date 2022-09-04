شهدت منطقة جازان اليوم الأحد، سقوط أمطار متفاوتة الغزارة على عدد من محافظاتها والتي تضمنت كلًا من صبيا، وضمد، وهروب، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.

أمطار غزيرة

وأظهر مقطع فيديو متداول، هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بنشاط للرياح وذلك على قرية الجوف في محافظة هروب بجازان.

أمطار قرية الجوف في محافظة #هروب الآن

تصوير عضو الفريق المبدع

فهد شيبان #جازان_الان pic.twitter.com/pgSCXaLN88 — فريق عواصف جازان ⛈️🌧️🌪️ (@Awsef_jazan2020) September 4, 2022

كما أظهر مقطع فيديو آخر، هطول الأمطار الغزيرة على شرق أبو عريش بمنطقة جازان.

شرق ابو عريش بمنطقة #جازان_الان تصوير عضو الفريق موسى سراج pic.twitter.com/31zDVawqoz — #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) September 4, 2022

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك.