شهدت محافظة بارق بمنطقة عسير هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات البرد ونشاط للرياح.

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هطول مطري غزير على بارق الان pic.twitter.com/0GFa1Tvn7I — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) September 11, 2022

ووثق مقطع فيديو متداول هطول أمطار غزيرة مع سماع صوت الرعد في السماء على محافظة بارق بعسير.

طقس اليوم الأحد

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مازالت مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.