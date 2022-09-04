وثقت مقاطع فيديو متداولة، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات البرد والبروق، على محافظة الطائف بمكة المكرمة.

ودشن مغردون على موقع “تويتر”، وسمًا بعنوان “الطائف الآن”، لتوثيق ما رصدوه من أمطار الخير والبركة التي شهدتها محافظة الطائف.

بروق قوي وبردية كثيفة:

ووثق مقطع فيديو يظهر هطول أمطار بالسيل الكبير شمال الطائف، كما أظهر مقطع آخر صاعقة بروق قوية أنارت سماء وادي الإقليح جنوب الطائف، وبردية كثيفة به عصر اليوم الأحد.

شاهد صاعقة ⚡قوية وبردية 🌩️

وادي الاقيلح #الشفا الطايف

تصوير صالح المنصوري pic.twitter.com/wIyiUWQ1GD — #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) September 4, 2022

واكتست الأرض بالأبيض بعد هطول حبات البرد الغزيرة، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من أمطار الخير والبركة.

#السعودية | 🇸🇦

بردية الأقيلح في #الشفا .. ما شاء الله تبارك الله pic.twitter.com/a17Z2MfVSI — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) September 4, 2022

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك.