وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وتساقطًا لحبات البرد على وادي رخو جنوب غرب محافظة العيص، جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها البلاد والعباد.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي رصدته صحيفة “المواطن” عبر “تويتر”، هطول أمطار متوسطة، وتساقطًا كثيفًا لحبات البرد، في وادي رخو بمنطقة المدينة المنورة، وتفاعل معها الأهالي بالتقاط مقاطع الفيديو.

توقعات طقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على عدد من المناطق.

وتشمل الحالة كلًّا من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك.