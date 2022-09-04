وثق مقطع فيديو متداول، الاختناقات المرورية في أحد الشوارع بالمملكة، فضلًا عن سير المركبات في مسار الشاحنات نظرًا لغلق المسار الخاص بالأولى.

ما زالت المركبات تستخدم مسار الحافلات، المسار مغلق في عدد من النقاط وفي كل مرة عشرات المركبات المخالفة ترجع للطريق وتزيد من الاختناقات المرورية نتمنى حل هذه المشكلة.

📽️@KamalAlkatheri @eMoroor pic.twitter.com/kH8sRYyesE — طرق المملكة (@KSA_Road) September 4, 2022

وأظهر المقطع المركبات وهي تستخدم مسار الحافلات ما يشكل خطورة كبيرة تزيد من الاختناقات المرورية والحوادث أيضًا.

إغلاق مسار المركبات

ولا يزال مسار المركبات مغلقًا في عدد من النقاط، حيث تعود عشرات المركبات المخالفة مرة أخرى للطريق وتزيد من الاختناقات المرورية.

ودعا حساب “طرق المملكة” الإدارة العامة للمرور إلى حل هذه المشكلة.