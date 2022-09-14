أعلنت هيئة الطيران المدني العماني أن رحلة الطيران الهندي السريع المتجهة إلى مطار دلهي تعرضت إلى عطل ونشوب حريق في أحد المحركات قبل إقلاعها من مطار مسقط الدولي.

اندلاع حريق داخل طائرة هندية في مطار #مسقط وإصابات خفيفة لـ ١٤ راكباً أثناء عملية الإجلاء.. وتأكيدات من الطيران المدني بعدم تأثير الحادث على سلامة المسافرين والمطار والحركة الجوية#سلطنة_عمان pic.twitter.com/WAC3vYNRAV — العربية – سلطنة عُمان (@Alarabiya_Oman) September 14, 2022

وذكرت الهيئة في بيان نشرته على حسابها على موقع “تويتر “، أنه تعرضت رحلة الطيران الهندي السريع في تمام الساعة 11:33 صباح اليوم لحدوث عطل ونشوب حريق في أحد المحركات قبل إقلاعها من مطار مسقط الدولي.

إصابات خفيفة

وفي التفاصيل، فإنه تم إخلاء المسافرين الذين كانوا على متن الطائرة ونتج عن ذلك بعض الإصابات الخفيفة نتيجة تدافع الركاب أثناء عملية الإخلاء، بينما لم تعلن الهيئة عن عدد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة أو توضح عدد المصابين.

بدوره، أكد رئيس المديرية العامة للطيران المدني الهندي آرون كومار أنه “تم إجلاء كافة الركاب بأمان بعد اكتشاف دخان في المحرك رقم 2 على متن طائرة إير إنديا إكسبرس على المدرج في مطار مسقط”، وأكد أنه “سيتم ترتيب رحلة جوية للإغاثة. سنقوم بالتحقيق في الحادث وسنتخذ الإجراء المناسب”.