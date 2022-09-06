وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، اكتمال هياكل فلل منتجع “ساوثرن دونز” في وجهة البحر الأحمر.

شاهد.. اكتمال هياكل فلل منتجع "ساوثرن دونز" المكونة من 76 وحدة فندقية في ⁧وجهة #البحر_الأحمر⁩

الفلل مستوحاة من التراث النبطي والمحيط الصحراوي، وسيتم افتتاح المنتجع العام المقبل

⁦@naemalshehri pic.twitter.com/kdm0Zskm55 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 6, 2022

وأظهر المقطع عمل جميع العاملين في الموقع وبذلهم قصارى جهدهم، من أجل اكتمال هياكل الفلل بالمنتجع، المكون من 76 وحدة فندقية.

مستوحاة من التراث النبطي

وتعتبر الفلل مستوحاة من التراث النبطي والمحيط الصحراوي، ومن المقرر أن يتم افتتاح منتجع “ساوثرن دونز” العام المقبل.