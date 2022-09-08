شهدت محافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، أمس الأربعاء، ظهور بروق أنار سماءها، وحمل معها بشائر أمطار الخير والبركة.

أكثروا عباد الله من الاستغفار – فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار – والصدقة والأحسان الى المساكين والضعفاء وصلة الأرحام لعل الله يرحمنا

في السناب متابعة خاصة ومباشرة ومتنوعة اضم جنوب مكه_ الاربعاء

١١ صفر ١٤٤٤هـ احمد المولد pic.twitter.com/72cFsRwzAh — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) September 7, 2022

أمطار غزيرة على مكة

ونبه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، وذلك بدءًا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساء.

وتشمل التأثيرات المصاحبة كلاً من نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وهطول السيول، وذلك على كل من أضم والعرضيات وبني يزيد وقيا وميسان، والشفا والطائف.

سحب رعدية ممطرة

وفي نفس السياق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مازالت مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، أبها والباحة، وكذلك على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.