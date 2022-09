تجمع الناس خارج قصر باكنغهام وأيضًا بالمورال بعد أنباء تفيد بتدهور الحالة الصحية للملكة إليزابيث، وذلك في الوقت الذي يسافر فيه أفراد عائلتها المباشرة ليكونوا معها بعد أن قال الأطباء إنهم قلقون على صحتها.

The scene at Buckingham Palace, now. Getting increasingly busier and more police arriving pic.twitter.com/PfcECKOb3A

— Immy Share (@ImmyShare) September 8, 2022