تجمع الناس خارج قصر باكنغهام وأيضًا بالمورال بعد أنباء تفيد بتدهور الحالة الصحية للملكة إليزابيث، وذلك في الوقت الذي يسافر فيه أفراد عائلتها المباشرة ليكونوا معها بعد أن قال الأطباء إنهم قلقون على صحتها.

The scene at Buckingham Palace, now. Getting increasingly busier and more police arriving pic.twitter.com/PfcECKOb3A — Immy Share (@ImmyShare) September 8, 2022

ووضعت الشرطة حواجز تمنع أفراد الجمهور من الاقتراب بشكل كبير من بوابات القصر، وقد التزم الجميع بذلك لإظهارهم الدعم لثاني أطول الملوك حكماً في التاريخ.

وتم إبعاد الحشود عن بوابات القلعة مع وصول أفراد العائلة المالكة إلى بالمورال لرؤية الملكة إليزابيث التي تخضع للإشراف الطبي.

ووقف ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز والأمير وليام على جانب سرير الملكة، بينما يسافر الأمير هاري دون زوجته ميغان ماركل إلى قلعة بالمورال، وسينضم قريبًا الأمير إدوارد والأمير أندرو إليهم أيضًا.

وتنتظر الحشود المتزايدة بالخارج المزيد من الأخبار حول صحة الملكة ، علمًا بأن البيانات المتعلقة بصحة الملكة نادرة للغاية، ويشير هذا إلى أن الوضع خطير للغاية، ومما يثير القلق أيضًا أن جميع أطفالها وكذلك الأمير ويليام إما موجودون بالفعل هناك أو في طريقهم.

بالمورال مقر الإقامة المفضل لـ الملكة إليزابيث

لطالما كانت بالمورال واحدة من الأماكن المفضلة للملكة ويقال إنها لا تكون سعيدة إلا عند الإقامة هناك، وقد تم تسليم القلعة إليها عبر أجيال من أفراد العائلة المالكة بعد أن اشتراها الأمير ألبرت للملكة فيكتوريا عام 1852.

وبالمورال وأيضًا قصر ساندرينجهام، هما مقر إقامة خاص للملكة وليس مقرًا ملكيًا تابعًا للتاج، وقد وصفته الأميرة يوجيني، حفيدة الملكة، بأنه أجمل مكان في الأرض.

وكانت الملكة إليزابيث تقيم مع حفيديها ويليام وهاري في بالمورال عندما توفيت والدتهما ديانا أميرة ويلز في حادث سيارة في باريس عام 1997.