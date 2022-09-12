تسلم فريق من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية صباح اليوم حيوان الوشق البري الذي عثر عليه المواطن حمود الحربي جنوب محافظة حفر الباطن.

وقدم رئيس مجلس إدارة جمعية حماية البيئة بحفر الباطن الأستاذ عبدالله بن بَصِيص الشكر للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ممثلة بمدير مركز الإيواء محمد أبو طالب على تكبدهم عناء السفر لاستلام الحيوان البري.

وأشار ابن بصيص أن الجمعية تسعى بمتابعة من سمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد بإعادة التوازن البيئي وإكثار الحياة الفطرية في محافظة حفر الباطن.