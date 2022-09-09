توافد آلاف البريطانيين حول القصر الملكي في باكينغهام ترقبًا لوصول جثمان الملكة إليزابيث الثانية فيما أطلقت المدفعة البريطانية 96 طلقة في أماكن متفرقة من البلاد.
فيديو | مشهد من إطلاق 96 طلقة مدفعية في أماكن عدة بالمملكة المتحدة وتشارلز يخاطب البريطانيين والعالم يرثي إليزابيث#الإخبارية pic.twitter.com/KovmWMutSu
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 9, 2022
وسيخاطب الملك تشارلز الثالث البريطانيين اليوم بعد تنصيبه رسميًا خلفًا للملكة الراحلة، فيما ستتواصل مراسم وبروتوكلات نقل الجثمان والدفن على مدار الأسبوع.
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