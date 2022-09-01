تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمعلق الشهير غازي صدقة وهو يبكي بسبب وضع النادي الأهلي بعد حضوره لمقر تدريبات الفريق اليوم الخميس.

وكانت وزارة الرياضة أعلنت مساء أمس الأربعاء عن قبول استقالة ماجد النفيعي من رئاسة النادي وحل مجلس إدارته وتعيين وليد معاذ رئيسًا مؤقتًا للنادي لحين انتخاب رئيس جديد لقلعة أخضر جدة.

جمهور الأهلي يتعاطف مع بكاء غازي صدقة

ولم يستطع غازي صدقة الحديث عن وضع الراقي في فيديو متداول ليكتفي فقط بالبكاء في مشهد مؤثر تعاطف معه فئات عريضة من جمهور الراقي.

وأعربت جماهير الأهلي عن سعادتها بخبر استقالة النفيعي، مؤكدة أن هذا من المفترض كان يحدث منذ نهاية الموسم الماضي وهبوط الأهلي لدوري يلو.

وكان ماجد النفيعي قد رفع راية التحدي بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري يلو، حيث أكد استمراره في منصبه، وتعهد بالعودة إلى دوري المحترفين سريعًا، لافتًا إلى العودة أقوى وبقاء اللاعبين، لكنه لم ينجح في ذلك ليتقدم باستقالته بعد ضغط جماهيري.