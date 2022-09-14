أثار تسرب الحبر من قلم الملك البريطاني تشارلز الثالث غضبه، وذلك خلال توقيعه كتابا للزوار أمام الكاميرات في قلعة هيلزبورو قرب بلفاست.

على الهواء مباشرة وللمرة الثانية خلال أيام.. مشاهد ترصد انفعال #الملك_تشارلز الثالث بشدة.. بعدما انسكب حبر قلمه على إصبعه: "لم أعد أحتمل هذا الشيء اللعين الذي يحدث لي دائماً"#العربية pic.twitter.com/z6xI7S488I — العربية (@AlArabiya) September 13, 2022

نسيان التاريخ

ووثق مقطع الفيديو الذي نشرته قناة “العربية”، رد فعل الملك تشارلز بعد أن تسرب القلم الذي كان يستخدمه خلال التوقيع.

وبدأ الملك تشارلز سؤالًا عن التاريخ قائلًا: “علي فقط أن أضع التاريخ.. هل هو الثاني عشر من سبتمبر؟”، ليرد أحد المتواجدين “الثالث عشر سيدي”.

ليضيف تشارلز “يا إلهي، لقد أخطأت في كتابة التاريخ. الثالث عشر؟ لقد وقعت على اليوم الثاني عشر سابقًا”.

تسرب حبر القلم

وعندما تسرب الحبر، قال وهو يسلم القلم لزوجته كاميلا: “يا إلهي أنا أكره هذا القلم!”.

لترد كاميلا بينما كان زوجها يمسح أصابعه: “انظر، إن الحبر يسيل في كل مكان.. انتظر”.

وعلق تشارلز الثالث وهو يبتعد عن المكان قائلا: “لا يمكنني تحمل هذا الشيء الدموي في كل مرة.. ماذا يفعلون؟”.

غضب للمرة الثانية

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يظهر فيها الملك تشارلز منذ اعتلائه المنصب الجديد، غاضبًا بشكل واضح، حيث أشار في وقت سابق، بغضب إلى حاملة أقلام على الطاولة وطلب من أحد مساعديه أخذها عندما كان يوقع مستندات في لندن السبت الماضي.