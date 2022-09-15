قصفت روسيا سدًا أوكرانيًا بـ 8 صواريخ كروز، مما أدى إلى إجراء عمليات إجلاء في مدينة كريفي ريه الأوكرانية الكبرى، وهي مسقط رأس الرئيس زيلينسكي، فيما عدته التقارير الغربية هجومًا انتقاميًا بعد محاولة اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

وغمرت المياه المدينة بعد قصف سد كاراشون، وقد تم إلحاق أضرار بالغة به مما تسبب في فيضان وغمر الشوارع والمنازل خلال الليل، وجرف الجسور، وبعد ذلك تم إجلاء 650 ألف نسمة، وطلب من سكان المناطق المجاورة أيضًا المغادرة.

وتشق المياه طريقها الآن في اتجاه مجرى النهر إلى خيرسون، حيث من المحتمل أن تلحق الضرر بالموارد العسكرية التي تستخدمها القوات الأوكرانية في المدينة.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، نقلًا عن معهد دراسات الحرب الأوكراني، إنه من المحتمل أن تكون القوات الروسية قد استهدفت سد كاراشون لإلحاق الضرر بالجسور العائمة الخاصة بالقوات الأوكرانية في اتجاه مجرى النهر.

كما قصفت روسيا محطات كهرباء وخطوط أنابيب في خاركيف بالصواريخ، مما أدى إلى قطع الكهرباء والمياه عن المدينة، وفي هذا الإطار، تحدث زيلينسكي عن الضربات الروسية الأخيرة في خطابه قائلًا إن القوات المسلحة لبوتين ضعيفة وإرهابية.

وقال: هجماتكم الصاروخية التي تستهدف كريفي ريه وخزان كاراتشونيفسكي ليس لها قيمة عسكرية على الإطلاق.

محاولة اغتيال رئيس روسيا

ويأتي قصف السد بعد أنباء من كييف تفيد بأن بوتين نجا أمس من محاولة اغتيال، وبحسب ما ورد، تعرضت سيارة الليموزين التي كان يستقلها لضربة قوية، ولم تصدر موسكو أي رد على هذه الأنباء.