شهدت محافظة النماص بشمال عسير جنوب غرب المملكة، أجواءً باردة وضبابًا غطى المنطقة قبل غروب الشمس.

فيديو | قبيل غروب الشمس الضباب يغطي النماص#الراصد pic.twitter.com/o3PMZwV6rb — الراصد (@alraasd) September 13, 2022

ضباب

وأظهر مقطع فيديو نشره برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”، محافظة النماص وهي تودع فصل الصيف وذلك من خلال ظهور الضباب في سمائها وتغطيته المنطقة مع أجواء باردة، والتي شكلت لوحة بديعة للطبيعة.

نشاط السحب الركامية

وكان مركز طقس العرب توقع في وقت سابق، أن تنشط خلية من السحب الركامية على القسم الجنوبي من محافظة محايل عسير تترافق بأمطار رعدية غزيرة أحيانًا.