وصلت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الهلال- قبل قليل- للعاصمة القطرية الدوحة، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الزمالك المصري بعد غد الجمعة في بطولة كأس سوبر لوسيل.

#كأس_سوبر_لوسيل |

لحظة خروج لاعبي #الهلال السعودي من مطار حمد الدولي باتجاه مقر إقامتهم بالدوحة استعدادا لمواجهة #الزمالك pic.twitter.com/Io4uZJ73vB — قنوات الكاس (@alkasschannel) September 7, 2022

موعد مباراة الهلال والزمالك:

وتنطلق مباراة أزرق الرياض ضد الزمالك بعد غد في الـ9 مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “لوسيل” الذي تُقام عليه مباريات مونديال قطر 2022 في نوفمبر المقبل.

وسوف تنقل المباراة عبر قناة Al Kass 1 القطرية المفتوحة وقناة On Time Sports وقناة Bein Sports.

وكشف حساب أزرق الرياض عبر “تويتر” في وقت سابق من اليوم الأربعاء أن كلًّا من “عبدالإله المالكي، الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، صالح الشهري، متعب المفرج” سيغيبون عن مواجهة الزمالك بعد غد.

وكانت اللجنة المنظمة لمباراة كأس سوبر لوسيل قد طرحت مؤخرًا تذاكر المواجهة المرتقبة بين الهلال والزمالك، وتراوحت الأسعار من 40 ريالًا وحتى 200 ريال.