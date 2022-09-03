أعلنت السلطات الأمريكية، مساء اليوم السبت، حالة الاستنفار القصوى لإخماد حرائق ولاية كاليفورنيا

ووثق مقطع فيديو، مشاهد مرعبة لتصاعد ألسنة اللهب، والتي طالت المنازل والممتلكات وسط هروب المئات من السكان من منازلهم.

#أميركا تستنفر لإخماد حرائق #كاليفورنيا.. ومشاهد مرعبة لألسنة اللهب تطال المنازل والممتلكات وسط هروب السكان من شدتها#الحدث pic.twitter.com/hNkwdNx4M1 — ا لـحـدث (@AlHadath) September 3, 2022

إعلان حالة الطوارئ:

وأعلن جافين نيوسوم، حاكم كاليفورنيا، اليوم، حالة الطوارئ في مقاطعة سيسكيو بالولاية، عقب اندلاع حرائق سريعة الانتشار في الغابات، والتي أحرقت أكثر من 900 فدان منذ أن بدأت اليوم.

إخلاء المنازل:

وقال: إن كاليفورنيا قد حصلت على منحة المساعدة في إدارة الحرائق (FMAG) من وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية للمساعدة في ضمان توفر الموارد الحيوية لقمع الحريق، الذي تسبب في العديد من الإصابات بين المدنيين وانقطاع التيار الكهربائي.

كما دمرت الحرائق المستعرة، العشرات من المنازل وأجبر الآلاف من السكان على إخلاء منازلهم.