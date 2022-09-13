انطلقت طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى باكستان؛ تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

فيديو | لقطات مباشرة لأولى رحلات الجسر الجوي الإغاثي لمتضرري الفيضانات في باكستان #الإخبارية pic.twitter.com/ia2TQC8uow — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 13, 2022

وقال المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة د. عبدالله الربيعة: إن الجسر الجوي الإغاثي لا يقل عن 10 طائرات وقد تزيد، مشيرًا إلى أنه من بين المساعدات المقدمة في الحملة جسور أرضية وفرق ميدانية.

ولفت إلى أن هنالك جسرًا بريًّا إغاثيًّا آخر يتحرك في باكستان تزامنًا مع الجسر الجوي الإغاثي.

الحملة الشعبية لإغاثة باكستان:

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أطلق أمس حملة شعبية لجمع التبرعات في المملكة عبر منصة “ساهم” التابعة له؛ لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي تجتاح جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة جرّاء استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

تضرر 33 مليون شخص:

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في كلمة له خلال إطلاق الحملة، إن جمهورية باكستان الشقيقة تمر بأسوأ كارثة طبيعية تمر عليها منذ عقود، حيث غمرت مياه الفيضانات والسيول ثلث الأراضي الباكستانية، ووصل عدد المتضررين منها أكثر من 33 مليون شخص، كما توفي على إثرها أكثر من 1.300 فرد، وأصيب أكثر من 13 ألف آخرين، إضافة إلى تهدم أكثر من 550 ألف منزل بشكل كامل وتعرض مليون منزل لأضرار جزئية، وتأثر الطرقات والجسور والمحال التجارية.