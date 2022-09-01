شهدت المدينة المنورة بدء تنفيذ مشروع منصات شحن السيارات الكهربائية في الطرق الرئيسية والمحاور الهامة بعدما اكتملت البنية التحتية للمشروع وفق ما أعلنته وزارة الطاقة.

فيديو | في المدينة.. بدء تنفيذ مشروع منصات شحن السيارات الكهربائية#النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/tTYF8twkBD — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) September 1, 2022

خدمة شحن السيارات الكهربائية

وكانت الشركة السعودية للكهرباء أعلنت عن تدشين خدمات أنظمة شواحن السيارات الكهربائية، والبدء في استقبال الطلبات لتركيب الشواحن الكهربائية للمشتركين.



وأوضحت الشركة أن تدشين هذه الخدمة يأتي في إطار دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على الوقود، وتوفير موارد الطاقة والمحافظة على البيئة وتطبيقًا للإطار التنظيمي لنشاط شحن السيارات الكهربائية والذي تم اعتماده من قبل مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه و الكهرباء، بالقرار الإداري رقم : (01/48/42) وتاريخ 1442/01/21 هـ.

مراحل المشروع في المدينة المنورة