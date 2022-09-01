شهدت المدينة المنورة بدء تنفيذ مشروع منصات شحن السيارات الكهربائية في الطرق الرئيسية والمحاور الهامة بعدما اكتملت البنية التحتية للمشروع وفق ما أعلنته وزارة الطاقة.
فيديو | في المدينة.. بدء تنفيذ مشروع منصات شحن السيارات الكهربائية#النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/tTYF8twkBD
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) September 1, 2022
خدمة شحن السيارات الكهربائية
وكانت الشركة السعودية للكهرباء أعلنت عن تدشين خدمات أنظمة شواحن السيارات الكهربائية، والبدء في استقبال الطلبات لتركيب الشواحن الكهربائية للمشتركين.
مراحل المشروع في المدينة المنورة
يذكر أنه في يوليو الماضي وقّعت أمانة منطقة المدينة المنورة عقداً استثمارياً لإنشاء وتشغيل 12 منصة شحن للسيارات الكهربائية في (المرحلة الأولى) مع مجموعة الشريف القابضة، وذلك في عددٍ من المواقع الحيوية والطرق المحورية في المدينة المنورة.
ومن المقرر أن توفر الخدمة من خلال منصات الشحن الجديدة مستويات متقدمة من النمط التشغيلي عبر أجهزة الشحن السريع والمتوسط (AC-DC) من خلال قوابس إمداد للطاقة بقوة تتراوح بين (22-200) كيلو واط، بنموذج مطابق للمواصفات والمعايير المعتمدة، إلى جانب بناء نماذج مميزة لمنصات الشحن بهوية بصرية تنسجم مع توجهات الأمانة في تحسين المشهد الحضري على مستوى المدينة المنورة.
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