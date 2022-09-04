وثق مقطع فيديو متداول هطول بردية كثيفة على الإقيلح جنوب الطائف عصر اليوم الأحد.

بردية كثيفة فرشت الأرض على الإقيلح ب #الشفا جنوب #الطايف_الان مباشر س ٥.٠٠ م الاحد ٨ صفر ١٤٤٤

📷 فهد المنصوري pic.twitter.com/8JTMWfudBQ — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) September 4, 2022

واكتست الأرض بالأبيض بعد هطول حبات البرد الغزيرة فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من أمطار الخير والبركة.

أكثروا عباد الله من الاستغفار – فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار – والصدقة والأحسان الى المساكين والضعفاء وصلة الأرحام لعل الله يرحمنا

في السناب متابعة خاصة ومباشرة ومتنوعة أمطار وبردية على الشفا بمحافظة الطايف مباشر الآن تصوير أبوثامر القرشي pic.twitter.com/ZeSddW6DrI — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) September 4, 2022

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك.