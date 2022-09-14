بدأت أعمال تجهيز الطائرة الثانية من الجسر الجوي السعودي لإغاثة المتضررين من الفيضانات في باكستان.

البدء في تجهيز الطائرة الثانية من الجسر الجوي السعودي لإغاثة المتضررين من الفيضانات في #باكستان

الطائرة تحمل على متنها 90 طنا من المساعدات الإنسانية والغذائية والمستلزمات الطبية@H_alsufayan pic.twitter.com/OtyY2Mpun3 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 13, 2022

90 طنًا من المساعدات

وتحمل الطائرة على متنها 90 طنًا من المساعدات الإنسانية والغذائية والمستلزمات الطبية من أجل متضرري الفيضانات بباكستان.

ونشرت قناة “العربية”، مقطع فيديو يوثق بدء تجهيز الطائرة الثانية ووضع المساعدات الإنسانية والغذائية بها.

أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي

ووصلت أمس الثلاثاء، إلى مدينة كراتشي بباكستان، طائرة إغاثية تحمل على متنها 90 طنًّا من المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية ليستفيد منها أكثر من 9500 متضرر.

وكانت هذه الطائرة أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة متضرري السيول والأمطار بجمهورية باكستان الشقيقة، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

العلاقات الأخوية بين البلدين

وتأتي المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة للشعب الباكستاني للتخفيف من معاناة المتضررين من موجة السيول والفيضانات التي ضربت عدداً من المدن والأقاليم الباكستانية ونجم عنها خسائر بليغة في الأرواح والممتلكات، حيث يجسد ذلك العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، وهي امتداد لدعم المملكة لباكستان في شتى القطاعات الإنسانية والإغاثية.