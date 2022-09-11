بأداء متميز وصوت رائع رخيم، يشارك محمد ريان في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية، لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها (42)، والمقامة بمكة المكرمة.

فيديو | من أصغر المشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القران في مكة المكرمة..

شاهد التلاوة المتقنة لـ "محمد ريان" من باكستان ذي 10 سنوات#الإخبارية pic.twitter.com/9xSrTP72sZ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 11, 2022

أصغر المشاركين في المسابقة

ويعتبر ريان من أصغر المشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز، حيث يبلغ من العمر 10 سنوات.

ونشرت قناة “الإخبارية”، مقطع فيديو يوثق التلاوة المتقنة لـ”ريان”، وتقديمه عددًا من الآيات بيسر وصوت جميل.

153 مشاركًا

وتستمر مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية حتى 25 صفر لعام 1444هـ، ويشارك في هذه الدورة 153 متسابقًا من 111 دولة برحاب الحرم المكي.

فيما بلغ عدد المشاركين منذ انطلاق هذه المسابقة وحتى الدورة الـ 42 لها أكثر من 6400 مشارك بها من دول العالم كافة.