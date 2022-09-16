يستعد آلاف المصلين لأداء صلاة الجمعة اليوم في رحاب المسجد الحرام حيث بادروا بالوصول إلى البيت العتيق في الساعات الأولى من نهار الجمعة.

فيديو | مباشر من الحرم المكي.. استعداد المصلين لأداء صلاة الجمعة في رحاب المسجد الحرام#الإخبارية pic.twitter.com/ZSkqooQvKz — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 16, 2022

صلاة الجمعة في المسجد الحرام

يأتي هذا فيما يواصل المعتمرون أداء نسكهم وسط منظومة متكاملة من الخدمات الأمنية والصحية تحفهم السكينة وتغشاهم الرحمة.

ورفع المعتمرون أكف الضراعة إلى الله عز وجل أن يتقبل عنهم أحسن أعمالهم وأن يجعل عمرتهم مقبولة وسعيهم مشكورًا.

توافد المصلين على المسجد النبوي

وفي نفس السياق توافد المصلون إلى المسجد النبوي الشريف لأداء الصلاة في رحاب مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم.