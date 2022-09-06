وثق مقطع فيديو متداول لحظة سقوط جسر وانقسامه إلى نصفين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أثناء قص شريط التدشين من طرف مسؤولين حكوميين.
Video: This is the moment a bridge collapsed whilst being opened by officials in the Democratic Republic of Congo.
#DRC #Congo #Africa #DemocraticRepublicofCongo #BridgeCollapse #mksw85official pic.twitter.com/Kv6I9WIOmb
— JUST IN | World (@justinbroadcast) September 6, 2022
وأظهر المقطع مسؤولًا حكوميًا يقص شريط الافتتاح لكن يبدو أن الجسر لم يتحمل العدد الكبير من الأشخاص الواقفين خلف المسؤول فهوى به لكن لحسن الحظ تم إنقاذه.
اترك تعليقاً