وثق مقطع فيديو متداول لحظة سقوط جسر وانقسامه إلى نصفين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أثناء قص شريط التدشين من طرف مسؤولين حكوميين.

وأظهر المقطع مسؤولًا حكوميًا يقص شريط الافتتاح لكن يبدو أن الجسر لم يتحمل العدد الكبير من الأشخاص الواقفين خلف المسؤول فهوى به لكن لحسن الحظ تم إنقاذه.