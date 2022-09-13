اعترض رجل كبير في السن، موكب ملك بريطانيا تشارلز الثالث وأثار ذعر الحرس الملكي الذي كاد يطلق النار عليه، قبل أن يتضح أنه كان يطلب التقاط صورة مع الملك.

WATCH: A man ran out in front of cars on A40 to take a picture of King Charles III as the monarch made his way to RAF Northolt to fly to Edinburgh. #KingCharlesIII #Britain pic.twitter.com/hM5PLQAbsN — BNN Newsroom (@BNNBreaking) September 12, 2022

موكب الملك تشارلز الثالث

وكان الملك تشارلز وزوجته في السيارة، ويتجهان من قاعة وستمنستر إلى أسكتلندا، عندما حاول رجل يحمل كاميرا التقاط صورة، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.

محاولة التقاط صورة

وبعد محاولة الرجل في البداية التقاط صورة عند معبر للمشاة، ركض الرجل بجانب سيارة الملك، قبل أن يخطو على الطريق المزدحم حيث بدأت السيارات في التباطؤ في حركة المرور.

وظهر في الفيديو حراس الأمن وهم يفتحون أبوابهم على عجل بينما لا تزال سيارتهم تتحرك، قبل أن يرفع الرجل يديه ويتجه عائدًا إلى الرصيف.