اعترض رجل كبير في السن، موكب ملك بريطانيا تشارلز الثالث وأثار ذعر الحرس الملكي الذي كاد يطلق النار عليه، قبل أن يتضح أنه كان يطلب التقاط صورة مع الملك.

WATCH: A man ran out in front of cars on A40 to take a picture of King Charles III as the monarch made his way to RAF Northolt to fly to Edinburgh. #KingCharlesIII #Britain pic.twitter.com/hM5PLQAbsN

