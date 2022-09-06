أصدرت شركة طاقة غازبروم الموالية لحكومة روسيا مقطع فيديو يسخر من أوروبا حيث أظهرها تتجمد حتى الموت بدون الغاز الروسي.

ويأتي الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتين لشركة غازبروم، بعد أيام فقط من تعهدها بقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى أجل غير مسمى.

الشتاء الكبير المخيف

وفي مقطع الفيديو الذي جاء بعنوان: الشتاء الكبير المخيف، تظهر أوروبا في حالة تجمد في العصر الجليدي بعد أن أوقفت غازبروم تدفق الغاز.

وقال الوفد المرافق لرئيس روسيا فلاديمير بوتين إن العقوبات الغربية هي المسؤولة عن توقف إمدادات الغاز الروسية إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم، حيث قال الكرملين يوم الاثنين إن العقوبات الغربية تمنع صيانة خط الأنابيب الذي أغلق بسبب الإصلاحات.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: مشاكل ضخ الغاز نشأت بسبب العقوبات التي فُرضت على بلادنا، وهي تمنع الوحدات من الخدمة وتمنع نقلها دون ضمانات قانونية مناسبة، وهذه العقوبات التي فرضتها الدول الغربية هي التي أوصلت الوضع إلى ما نراه الآن.

وفي الوقت نفسه، اتهمت ألمانيا روسيا بعرقلة الجهود، وفي المقابل اتهم بيسكوف الغرب بـ إلقاء المسؤولية واللوم على موسكو في الوقف الذي وصفه خبراء غربيون بأنه ابتزاز بالغاز، مضيفًا: الاتحاد الأوروبي وكندا وبريطانيا هم المسؤولون عن وصول الوضع إلى هذه النقطة.

وتسبب وقف إمدادات الغاز إلى العديد من الدول الأوروبية في ارتفاع أسعار الطاقة، وتسعى تلك الدول جاهدة لتوفير إمدادات ثابتة من الغاز قبل أشهر الشتاء حيث تستغل روسيا موقفها؛ لأن الاعتماد على الغاز الروسي أدى إلى وضع الغرب في موقف محفوف بالمخاطر بينما كان يدعم بتحد أوكرانيا في الصراع الدموي، وقد تأثر نحو نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالفعل بانقطاع إمدادات الغاز الرئيسية.