تودع روسيا، اليوم السبت، ميخائيل جورباتشوف، الذي يعد أول وآخر رئيس للاتحاد السوفيتي السابق، والذي توفي الخميس الماضي عن عمر ناهز 92 عاماً.

مباشر.. روسيا تودع آخر زعيم للاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوفhttps://t.co/pZ9IYD3Koh

https://t.co/9ohezZ8pO0 — RTARABIC (@RTarabic) September 3, 2022

وتقام مراسم وداع ميخائيل جورباتشوف في موسكو بقاعة مجلس النقابات، وبعد ذلك سيتم دفنه في مقبرة “نوفوديفيتشي” بجانب زوجته، رائيسا ماكسيموفنا، مثلما أراد هو ذلك.

وضع زهور على التابوت

وحسب “روسيا اليوم”، شارك في مراسم وداع جورباتشوف اليوم، السبت، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، حيث وصل إلى قاعة مجلس النقابات في وسط موسكو، ووضع الزهور على التابوت وأعرب عن تعازيه لأفراد عائلة غورباتشوف.

رئيس الوزراء الهنجاري يحضر مراسم الوداع

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الحكومة الهنجارية، زولتان كوفاكس، أن رئيس الوزراء الهنجاري، فيكتور أوربان، سيحضر مراسم وداع جورباتشوف في موسكو.

وكتب كوفاكس على تويتر “سيزور رئيس الوزراء (فيكتور) أوربان موسكو هذا الصباح تكريماً للراحل ميخائيل جورباتشوف”.

عدم مشاركة بوتين

ولن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم في مراسم الوداع، لكنه ألقى النظرة الأخيرة على رئيس الاتحاد السوفيتي السابق الراحل ميخائيل جورباتشوف في المستشفى يوم الخميس الماضي، ووضع الزهور فوق التابوت.

ويحظى غورباتشيف الذي وصل إلى السلطة في 1985، باحترام كبير في الدول الغربية، فيما يأخذ عليه جزء من الروس مساهمته في انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 عند محاولته إنقاذه مع إصلاحات ديمقراطية واقتصادية.