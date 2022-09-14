أصبحت اللبنانية سالي حافظ، خلال ساعات قليلة حديث الإعلام المحلي والدولي، بعد تزعمها لعملية اقتحام بنك من أجل مساعدة أختها المريضة بالسرطان، في ظل الوضع الذي يشهده لبنان بسبب أزمته الاقتصادية المتفاقمة والسياسية، لذا حملت القصة في طياتها تعاطف الكثيرين.

فيديو لهروب مودعين من بنك بلوم في #بيروت عقب اقتحام المودعة سالي للحصول على أموالها#الحدث pic.twitter.com/0Ne0z1BmCh — ا لـحـدث (@AlHadath) September 14, 2022

أول لقاء مع سالي حافظ بعد عملية الاقتحام

وفي أول تعليق لها، كشفت سالي حافظ في مقابلة مع قناة “الجديد” اللبنانية، تفاصيل عملية اقتحام بنك بلوم والتهديد بحرق نفسها إن لم تحصل على الوديعة الخاصة بها.

وقالت سالي حافظ إن المسدس الذي نفذت به عملية الاقتحام لم يكن حقيقيًا لكنه البلاستيك، كان يلهو بها ابن شقيقتها، وبقي معها في الحقيبة، مؤكدة أنها ضد السلاح المنفلت.

وأوضحت أنها أودعت 20 ألف دولار في البنك لم تتمكن من الحصول عليها بسبب مماطلة البنك الذي عرض عليها 200 دولار كل شهر حتى استرداد كامل المبلغ، مشيرة إلى أنه لا يساوي ثمن الحقنة التي تتلقاها شقيقتها يوميًا.

ولفتت إلى أنه حال تم إلقاء القبض عليها تريد منهم أن يضعوا أنفسهم مكانها، ولو أن أي قريب لهم كان في مكان أختها ما الذي سيفعلونه، مختتمة حديثها برسالة إلى الشعب اللبناني بأنه لم يعد لديها سبب للسكوت.

بدورها قالت زينة شقيقتها أنّ ما أقدمت عليه أختها سالي كان غير مخطط له وأنّ السلاح الذي كان في حوزتها فرد لعبة”، وذلك في تصريح لـCNN بالعربية.

وأظهر مقطع فيديو لحظات مروعة لحظة اقتحام سالي حافظ، بنك بلوم في بيروت بدعم من جمعية “صرخة المودعين” واستطاعت تحرير وديعة بمبلغ 20 ألف دولار، كما وثق فيديو آخر لحظة هروب مودعين من بنك بلوم في بيروت عقب اقتحام المودعة سالي للحصول على أموالها.

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