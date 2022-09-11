شهد مركز قنا بجنوب محايل في عسير، تدفق مياه الشلالات، وذلك بعد هطول أمطار متوسطة على المنطقة.

شلالات قنا جنوب محايل بعد أمطار متوسطة منطقة #عسير عبر:

عمر الضامي pic.twitter.com/hVmwJ68PuE — العربية الطقس (@AlArabiya_Taqs) September 11, 2022

شلالات تكوّن لوحة فنية بديعة

ونشرت قناة “العربية”، مقطع فيديو متداول لشلالات قنا المتدفقة، والتي جسدت لوحة طبيعية بديعة، وذلك عقب هطول الأمطار المتوسطة على عسير.

طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.