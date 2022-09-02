في مشهد يسرُّ الناظرين وتهفو إليه القلوب، احتشد المعتمرون في صحن الطواف خلال الساعات الأولى من يوم الجمعة لأداء نسكهم تحفهم الرحمة وتغشاهم السكينة.

فيديو | صحن الطواف مكتظٌّ بالمعتمرين.. جموع غفيرة من الطائفين يؤدون مناسكهم بكل يسر ولهفةً #الإخبارية pic.twitter.com/8jIWqIgcuM — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 2, 2022

احتشاد المعتمرين في صحن الطواف

وقد أظهر مقطع فيديو جموع غفيرة من الطائفين يؤدون مناسكهم بكل يسر ولهفة يسارعون في الخيرات ويشد بعضهم بعضًا كالبنيان المرصوص.

تأدية العمرة بكل التأشيرات

يذكر أن وزارة الحج والعمرة، أتاحت بالتزامن مع بدء موسم العمرة للعام الجاري 1444هـ، للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة إمكانية تأدية العمرة في أثناء إقامتهم بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القادمين إلى المملكة من الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول الشنغن.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات وصول المعتمرين لتأدية نسك العمرة، وتقديم كل الخدمات بجودة عالية، وإثراء تجربة المعتمرين الثقافية والدينية، وفقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

الحصول على تأشيرة العمرة:



وتتيح منصة “مقام”، بالتعاون مع عدد من شركات ووكالات السياحة المعتمدة، إمكانية استخراج تأشيرة العمرة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة، واختيار باقة الخدمات المتاحة لدى إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة من خلال الرابط.

كما يمكن لمن أصدروا تأشيرات فورية عند وصولهم إلى أحد المطارات السعودية، ضمن الدول المؤهلة للحصول على التأشيرات الإلكترونية ولضيوف الرحمن حاملي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول الشنغن، أداء نسك العمرة بكل يسر وسهولة بشرط استخدامها مرة واحدة، وأن تحمل ختم دخول من الدولة المصدرة.