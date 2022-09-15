أثار طفل أردني ناجٍ من انهيار عمارة اللوبيدة في العاصمة الأردنية عمّان الأربعاء، تعاطف الكثيرين وأيضًا إعجابهم الشديد بشجاعته.

طفل أردني يتحدث لـ"العربية الأردن" كيف انقذ شقيقه وخرجا من تحت حطام عمارة اللويبدة

تابع #العربية_الأردن pic.twitter.com/pXqY42svzG — العربية الأردن (@AlarabiyaJordan) September 14, 2022

وكشف الطفل الأردني يوسف العباسي كيف أمسك بيد أخيه وبدأ الزحف معه حتى خرجا من بين الأنقاض، وسط صراخهما حتى توصلا لمنفذ نجاة وخرجا من بين الركام بعدما اتبعا خيط الضوء المنبعث.

وأوضح الصغير أنه كان برفقه أخيه حين تحطّم الباب، ثم بدأت جدران المنزل بالانهيار، مشيرًا إلى أن قوة الضربات أوقعت أخاه، فأمسك بيده وسحبه لتبدأ رحلة الزحف.

سقوط العديد من القتلى والمصابين

ويعيش الشارع الأردني حالة من الحزن بعد انهيار عمارة سكنية كبيرة وسط العاصمة عمان في منطقة اللويبدة، التي أدت إلى سقوط العديد من القتلى والمصابين، فقد ارتفع عدد ضحايا انهيار المبنى إلى 9 وفيات، مع استمرار محاولات الوصول إلى المحاصرين تحت الأنقاض، بينما أعلنت الحكومة الأردنية أن هناك معلومات غير مؤكدة تفيد بوجود 10 أشخاص مازالوا تحت أنقاض العمارة.