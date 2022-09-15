تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف قيام طفل صغير بتحطيم المنزل بعدما أخذت والدته هاتفه الجوال منه ومنعته من استخدامه.

A 12 year old boy did this bc his mother took away his phone … pic.twitter.com/TyCk8RXXXr — SHANIA 🦋 (@_sjae) September 14, 2022

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، انهيار الأم من البكاء بعد مشاهدتها لتحطيم المنزل بالكامل.

وأخذت الأم تصور كافة الأجهزة ومحتويات المنزل التي تحطمت، إذ قام ابنها بتكسير وتحطيم جميع أثاث المنزل من الأجهزة الكهربائية والمعدات، ونوافذ وأطباق وأجهزة تلفاز والمنضدة والمرحاض.

يعاني من مرض نفسي

وتبين أن الواقعة حدثت في ولاية فلوريدا، والابن يبلغ من العمر 12 عامًا، لكنه يعاني من مرض نفسي، وأنشأت صديقتها المقربة برنامج gofundme للمساعدة في تغطية تكاليف الأضرار الجسيمة التي لحقت بمنزلها.