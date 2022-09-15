أنهى فريق الصقور السعودية عروضه الجوية، خلال مشاركتهم في معرض “سانيكول” الدولي للطيران، الذي أقيم في مملكة بلجيكا خلال الفترة (٩-11 سبتمبر 2022م).

وقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي، بزيارة فريق الصقور السعودية خلال مشاركته في المعرض.

المشاركة الثالثة

الجدير بالذكر أن هذه المشاركة تُعد الثالثة لفريق الصقور السعودية في معرض “سانيكول” الذي يقام للمرة الثالثة والأربعين، حيث ضم تشكيلة ضخمة من طائرات مدنية وعسكرية حديثة وتاريخية من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا ومختلف الدول الأوروبية.

كما شهد المعرض حضور أكثر من 50 ألف زائر، ويعد معرض سانيكول الدولي للطيران أحد أكثر المعارض الجوية الحائزة على جوائز في أوروبا، ومن أكبرها على المستوى الأوروبي.