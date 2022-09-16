وثق مقطع فيديو متداول تطبيق عقوبة صارمة على من يخالف قواعد إحضار الجوال في مدارس إندونيسيا.

عقوبة إحضار الجوال في مدارس اندونيسيا. pic.twitter.com/5U0WoprX9W — وكالة تعليق الدراسة (@News_Ejazah) September 16, 2022

وأظهر المقطع قادة المدرسة وهم يحطمون الجوالات على مرأى ومسمع من الطلاب الذين احتشدوا في الفناء ليشاهدوا تنفيذ العقوبة.

وتباينت ردود فعل المغردين حول العقوبة فمنهم من طالب بتطبيقها في المدارس السعودية خاصة مدارس البنات ومنهم من رأى أن فيها مبالغة في الضرر وكان يمكن أن يتم معاقبة الطلاب بطريقة أكثر احترامًا لهم من هذا الأسلوب العدائي كما وصفه البعض.