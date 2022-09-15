دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم مبادرةَ موارد السقيا في النقع، وطريق “قبة – سامودة”.

أثر عظيم

وأكد سموه أن سقيا الماء له أثر عظيم بالأعمال الخيرية، من خلال مؤسسة مجتمعي التي تبحث عن الأعمال الخيرية التي تخدم المجتمع بتوفير السقيا في جميع نواحي المنطقة.

وتم تدشين مبادرةَ موارد السقيا في «النقع» شمال شرق القصيم بتبرع من أحد رجال الأعمال، إضافة إلى مورد السقيا بطريق «قبة – سامودة» بتبرع فاعل خير، حيث تستهدف المبادرة إنشاء موارد مائية في أنحاء المنطقة، بإشراف مؤسسة مجتمعي.

وأوضح أمير القصيم أن مبادرة موادر السقيا ستكون وقفًا؛ لتغذية مشاريع السقيا وإيجاد الآبار ومساقي الإبل والماشية في جميع النواحي التي تحتاجها البادية وأهل الإبل والماشية.

مشاركة أهل الخير

ولفت إلى أن جميع الآبار شارك فيها أهل الخير، بهدف التوسع في السقيا واحتساب الأجر، لافتاً إلى أن مؤسسةَ مجتمعي أول مؤسسة تعنى بسقيا الماء، وهناك مشاريع متعددة لها لسقيا الماء وفي مواسم الحج والعمرة.

ودعا أمير القصيم، أهل الخير إلى الإسهام في السقيا في جميع المناطق لحفر الآبار وتوفير موارد الماء، مبدياً الاستعداد أن تكون هناك آبار موارد للسقيا باسم رجال الأعمال ليبقى هذا العمل إلى يوم الدين.

هدف مبادرة السقيا

كما استمع سموه خلال التدشين إلى شرح من المشرف على المبادرة سالم الوهبي، بين فيه أن المبادرة تهدف إلى إنشاء موارد مائية في أنحاء منطقة القصيم، حيث روعي فيها توفير الخدمات المتكاملة في مورد المياه، التي تتمثل في المسجد، وخزانات المياه، ودورات المياه، وأحواض لسقي الماشية والإبل.