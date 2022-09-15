وثق مقطع فيديو، لحظة إنقاذ رضيعة حية من تحت أنقاض المبنى المنهار في العاصمة عمان.

لحظة إخراج الطفلة الرضيعة من تحت أنقاض المبنى المنهار في وسط عمان pic.twitter.com/T8ae6q2wVo — العربية (@AlArabiya) September 14, 2022

وأظهر المقطع الذي نشرته قناة “العربية”، لحظة إخراج الرضيعة ملاك البالغة من العمر 5 أشهر فقط، بعد أن فقدت والدتها الأمل في استمرارها على قيد الحياة.

البحث عن الناجين

وواصلت فرق الإنقاذ بالأردن أمس الأربعاء، البحث عن ناجين تحت أنقاض المبنى المنهار في منطقة اللويبدة، ما أسفر عن مصرع 9 حتى الآن.

وأعلن الأمن العام الأردني في وقت سابق، إخراج شخص على قيد الحياة من تحت أنقاض المبنى المنهار، فيما أوقف مدعي عام عمان 3 أشخاص على خلفية انهيار المبنى.

توجيه بتقديم الدعم

من جانبه، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ضرورة تقديم كل أشكال المساعدة للأسر المتضررة، بحادث انهيار المبنى.