انهار مبنى سكني مكون من 4 طوابق في العاصمة الأردنية عمان، فيما هرعت فرق الإنقاذ لانتشال الضحايا من تحت أنقاض المبنى المنهار.

وبحسب وكالة أنباء بترا قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام: إن فرق الدفاع المدني والشرطة تتعامل مع حادثة انهيار إحدى العمارات السكنية في منطقة اللويبدة.

وأضاف أنه جرى إخلاء 5 إصابات لغاية الآن، وما زالت الطواقم تتعامل مع الحدث.