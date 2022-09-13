انهار مبنى سكني مكون من 4 طوابق في العاصمة الأردنية عمان، فيما هرعت فرق الإنقاذ لانتشال الضحايا من تحت أنقاض المبنى المنهار.
#الأردن.. فيديو متداول للحظة انهيار مبنى سكني وسط العاصمة #عمان#الحدث pic.twitter.com/wfhbqISyrd
— ا لـحـدث (@AlHadath) September 13, 2022
وبحسب وكالة أنباء بترا قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام: إن فرق الدفاع المدني والشرطة تتعامل مع حادثة انهيار إحدى العمارات السكنية في منطقة اللويبدة.
وأضاف أنه جرى إخلاء 5 إصابات لغاية الآن، وما زالت الطواقم تتعامل مع الحدث.
اترك تعليقاً