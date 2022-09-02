أظهر مقطع فيديو لقطات ساحرة ومشاهد خلابة لحظة غروب الشمس في ينبع البحر.

وأظهر المقطع، الذي رصدته صحيفة “المواطن“، عبر “تويتر”، أجواء ساحرة ومشاهد تأسر العقول لغروب الشمس بينبع البحر.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تودي إلى جريان السيول وتساقط زخات من البرد مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.