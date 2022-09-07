قام تسعة نشطاء من منظمة Animal Rebellion لحقوق الحيوان برش طلاء أبيض على ساعة بيغ بن الشهيرة ما أدى إلى تشويه معالمها وتخريبها، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ووثق مقطع فيديو، قيامهم بإغلاق مفترق الطرق في الشارع الذي يتضمن ساعة بيغ بن، ثم رش الطلاء الأبيض باستخدام طفايات الحريق، كما تم التقاط صور لضباط شرطة العاصمة في مكان الاحتجاج والذي جلس فيه النشطاء رافعين لافتة كُتب عليها: مستقبل نباتي.

وقالت المجموعة الداعية لحماية المناخ والحيوان إنها قامت برش بيغ بن قبل ذهاب رئيسة الوزراء الجديدة ليز تروس إلى المجلس لأول مرة؛ في محاولة لإجبارها على التفاوض بشأن مطالبهم.

وقالوا أيضًا إنهم أعطوا معلم بيغ بن التاريخي طبقة جديدة من الطلاء الأبيض لتمثيل ما تقوم به صناعة الألبان من دمار ووحشية، علمًا بأن اليوم هو اليوم الرابع على التوالي من الاحتجاجات المناهضة لمنتجات الألبان في حملتهم التي تأتي تحت اسم مستقبل قائم على النبات.

تحدٍ مباشر لـ ليز تراس

قال أندرو هوارد، رجل إطفاء متقاعد من شيفيلد: إن إجراء اليوم يمثل تحديًا مباشرًا لرئيسة الوزراء ليز تراس، وندعوها إلى إجراء تغييرات جذرية لحل الأزمات البيئية.

وتحتاج رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس إلى إعادة بناء علاقتها المتدهورة مع مجتمعات الزراعة وصيد الأسماك لمعالجة أزمة أسعار الطاقة وارتفاع التكاليف وانعدام الأمن التي تواجهها المزارع البريطانية.

فوضى عارمة

ويُذكر أن تلك المجموعة استهدفت بضعة شاحنات ألبان أمس مما تسبب في حدوث فوضى وأضرار وصلت قيمتها إلى 80 ألف إسترليني.